Esonerato Possanzini dopo 2 partite: il Brescia riparte da un altro ex capitano

Come si può giudicare un allenatore in due partite? Chiederlo al presidente Cellino. Succede anche questo a Brescia dove il tecnico marchigiano Davide Possanzini è stato esonerato dopo 180 minuti di gioco. A prendere il posto dell'ex capitano del Brescia è un altro ex graduato: Daniele Gastaldello, ex difensore e vice di Pep Clotet. Oggi ha diretto il primo allenamento. Per le rondinelle è il quarto allenatore stagionale dopo Clotet, Possanzini e Alfredo Aglietti.