Ben 29 casi di positivi nella nazionale delle Isole Fiji: salta la partita dell'Italrugby ad Ancona

ANCONA - Salta la prima volta della nazionale di rugby ad Ancona. Nel tardo pomeriggio di ieri la Federazione Italiana Rugby ha comunicato in maniera ufficiale che il Cattolica Test Match Italia contro le Isole Fiji, originariamente in programma sabato prossimo alle 13.45 allo stadio Del Conero di Ancona e valido per la seconda giornata della Autumn Nations Cup, è stato cancellato a seguito della diffusione del contagio da Covid 19 all’interno del raduno della nazionale figiana, con 29 casi di positività registrati. I contagiati nel gruppo figiano, tra giocatori e staff, sono cresciuti in maniera esponenziale in pochi giorni visto che domenica il match che la squadra delle isole del Pacifico avrebbe dovuto giocare in Francia era stato rinviato per la positività di 8 elementi. I responsi dei tamponi effettuati lunedì e resi noti ieri sono stati impietosi e il match è stato giustamente annullato. Un vero peccato perchè, seppure a porte chiuse, Ancona avrebbe avuto la possibilità di ospitare per la prima volta nella sua storia l’Italrugby.

«La salute prima di tutto» aveva affermato l’assessore allo Sport Andrea Guidotti quando già si sapeva del rischio di un annullamento. Concetto ribadito appena saputo dell’annullamento. «È un peccato, ma non si poteva fare altrimenti. Cercheremo di lavorare da subito per creare le condizioni di un ritorno degli azzurri di palla ovale in futuro, a pandemia terminata, e con la presenza del pubblico. Faremo di tutto per organizzare una nuova partita della nazionale, che ad Ancona avrebbe un grosso seguito, vista la crescente popolarità di questa disciplina. Purtroppo la pandemia sta imponendo la sua agenda anche in campo sportivo». La Fir augura una pronta guarigione a tutti i componenti della squadra figiana risultati positivi al Covid e ricorda che la Nazionale italiana rimarrà in raduno a Roma per preparare la terza giornata del torneo autunnale, in calendario sabato 28 novembre a Parigi contro la Francia.



