ANCONA Ancona calcistica è ferita. Mortalmente. Come già avvenuto quattro volte negli ultimi 20 anni. Rispettivamente 2004, 2010, 2017 e 2024. L’ultimo, quello più brutto, ha offuscato in città anche l’immenso traguardo raggiunto qualche settimana fa dai Portuali Dorica capaci di approdare in Eccellenza dopo l’incredibile finale conclusa ai rigori contro il Centobuchi.

La delusione

Con la grande delusione tipica dei tifosi dorici, perchè i Dockers sono un’istituzione cittadina, il vicepresidente Luca Cesaroni ha fotografato con grande fedeltà il momento: «Da tifosi dell'Ancona viviamo con grande apprensione questi momenti cruciali, legati al futuro della prima squadra della città». Poi, l’inevitabile riflessione sull’ipotesi di una ventilata fusione d’intenti come già avvenuto durante la presidenza Andrea Marinelli con l’allora Piano San Lazzaro, stessa categoria: «Tifosi siamo, e tali vorremmo rimanere, nel rispetto dei ruoli e di una situazione delicata. Siamo anche dirigenti di un altro club, però, i Portuali Dorica». Oltretutto, proprio come l’Ancona, con un grande settore giovanile e una grande Juniores capace di aggiudicarsi il titolo regionale e di giocarsi lo Scudetto di categoria. La chiusura è perlopiù emozionale, ricordando il grande obiettivo della promozione nel massimo campionato regionale: «Un club che per me è come un figlio e che, l'anno prossimo, disputerà il suo primo campionato di Eccellenza della storia».