​La storia dei Portuali Ancona attraverso il calcio: allo Sperimentale il libro che racconta presente, passato e futuro

ANCONA Porto, passione e pallone. Dopo la presentazione ufficiale del libro simbolo della storia dei Portuali Calcio Ancona, scritto dagli autori e storici Franco Lorenzini e Sergio Dubbini, avvenuta quest'estate in piazza del Papa fari puntati anche sulla replica teatrale dello stesso vernissage.

Il programma

Questa è in programma oggi pomeriggio - 16 dicembre - alle 18 al Cinema Azzurro ad Ancona davanti ad una platea che si preannuncia numerosa. Nel libro viene messa in evidenza la storia del porto del rione Porto, la nascita delle Cooperative e della Compagnia Lavoratori Portuali, vengono citati i portolotti, personaggi caratteristici dello scalo dorico e vari aneddoti sportivi e non solo. Un excursus storico fino ad arrivare ai giorni nostri e allo spareggio per l'Eccellenza giocato a giugno scorso dai Dockers di mister Stefano Ceccarelli contro il Chiesanuova al Carotti di Jesi. Nel corso dell'evento, presentato dal presidente dell'Ussi Marche (Unione stampa sportiva italiana) Andrea Carloni, saranno proiettati anche dei video-saluti di alcuni personaggi legati alla nostra città e alla storia del porto e ci saranno tante altre sorprese. Attesa la presenza di diverse istituzioni locali, calciatori di oggi (presenzierà una folta rappresentanza della squadra e della dirigenza) e di ieri e tanti personaggi dello sport cittadino. Interverranno i giornalisti Piergiorgio Severini di Rai Sport e Peppe Gallozzi del Corriere Adriatico. Ingresso libero.