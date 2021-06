Portogallo-Germania, diretta ore 18. Probabili formazioni: Ronaldo unica punta con Silva in appoggio, panchina per Havertz

SEGUI LA DIRETTA

La seconda partita di giornata ad Euro 2020 è il big match tra Portogallo e Germania, valido per la classifica del Gruppo F e fissato alle ore 18:00. I lusitani arrivano al'incontro da primi in classifica nel raggruppamento, ma non hanno brillante nella partita d'esordio contro l'Ungheria, chiusa si con un rotondo 3 a 0, ma in cui hanno sofferto per ben 80 minuti prima di dilagare negli ultimi 10. I tedeschi, al contrario, sono ancora fermi a quota 0 punti, e sono già al crocevia del loro cammino all'Europeo, dopo esser stati sconfitti dalla Francia con l'autorete di Hummels. Perdere significherebbe rischiare di mancare la qualificazione alla fase successiva, sempre però con la prospettiva di lottare per essere una delle quattro migliori terze trionfando nell'ultima partita della prima fase. La partita si disputerà all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, verrà diretta dal fischietto inglese Anthony Taylor e sarà trasmessa su Rai Uno - con streaming su Rai Play - e sui canali satellitari Sky Sport Uno e Sky Sport Football, con streaming su Sky Go.

APPROFONDIMENTI LE ROSE DI EURO 2020 Europei 2021, girone F: la migliori foto della Germania GIRONE F Euro 2020, Ungheria-Portogallo, le foto del match A MONACO Diretta Francia-Germania 1-0: decisivo un autogol di Mats Hummels IN BORSA Ronaldo contro la Coca Cola: «Dovete bere acqua». E...

Le probabili formazioni

PORTOGALLO (4-2-3-1): Rui Patricio; Semedo, Dias, Pepe, Raphael; Carvalho, Danilo; B. Silva, Bruno, Diogo Jota; Ronaldo

A disp.: Anthony Lopes, Rui Silva, Fonte, Dalot, Moutinho, Ruben Neves, Renato Sanches, Rafa Silva, Sergio Oliveira, Pedro Gonçalves, André Silva, Joao Felix. All. Fernando Santos

GERMANIA (4-3-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger, Kimmich; Gündogan, Kroos, Gosens; Sané, Müller, Gnabry

A disp.: Leno, Trapp, Halstenberg, Werner, Havertz, Volland Musiala, Süle, Neuhaus, Goretzka, Koch, Emre Can, Günter. All. Joachim Löw

Ultimo aggiornamento: 15:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA