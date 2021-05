Porto Sant’Elpidio-Recanatese e Montegiorgio-Fiuggi: nel girone F si giocano cinque recuperi

ANCONA - Prima domenica di recuperi per il girone F di Serie D, il più incompleto di tutti i nove gironi a causa delle tante partite rinviate a causa dei contagi legati al Covid. Sono in totale cinque i recuperi e tre le marchigiane in campo a partire dalle 15: fari soprattutto sul derby Porto Sant’Elpidio-Recanatese, gara valida per la quarta giornata di ritorno, mentre il Montegiorgio ospita il Fiuggi nel recupero della 15ª giornata di andata. Le altre partite in programma sono Campobasso-Pineto (17ª giornata), Agnonese-Vastese (23ª giornata) e Aprilia-Vastogirardi (25ª giornata).

SERIE D girone F recuperi 15ª 17ª 21ª 23ª e 25ª giornata

Agnonese-Vastese

Aprilia-Vastogirardi

Campobasso-Pineto

Montegiorgio-Fiuggi

Porto Sant’Elpidio-Recanatese

CLASSIFICA

Campobasso** 54

Notaresco** 52

Cynthialbalonga 44

Castelnuovo Vomano* 42

Matese 41

Vastogirardi***** 35

Recanatese** 35

Castelfidardo** 35

Montegiorgio*** 35

Pineto***** 33

Tolentino** 32

Rieti* 31

Aprilia* 31

Vastese**** (-1) 29

Fiuggi**** 25

Real Giulianova** 22

Agnonese****** 5

Porto Sant’Elpidio****** 3

* ogni asterisco una partita in meno

