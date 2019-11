Porto Sant’Elpidio battuto 2-1 dal Pineto, Montegiorgio-Notaresco finisce 0-0

ANCONA - Il Porto Sant’Elpidio ha perso 2-1 nella gara interna contro il Pineto in uno dei tre anticipi della 13ª giornata del girone F di Serie D: le reti degli abruzzesi sono state segnate da Binciardi e Acquadro, poi Cuccù ha dimezzato lo svantaggio. È invece terminata 0-0 la sfida tra il Montegiorgio e la capolista Notaresco, mentre il Campobasso ha vinto 1-0 a Chieti. Al Tamburrini mister Baldassarri doveva fare ancora a meno del bomber Titone, che scontava la seconda delle tre giornate di squalifica. Di fronte, nella fila del Notaresco, c’erano anche l’ex Fermana Ginestra in porta e l’ex Fano Pomante in difesa, oltre Marco Sansovini, già visto con le maglie di Fermana e Pescara, 150 reti tra i professionisti e già a quota 7 in questa stagione.



Il Porto Sant’Elpidio affrontava invece il Pineto sul neutro del Polisportivo di Civitanova per un confronto che tornava a distanza di 30 anni.



Serie D girone F 13ª giornata: Chieti-Campobasso 0-1, Montegiorgio-Notaresco 0-0, Porto Sant’Elpidio-Pineto 1-2 (Binciardi, Acquadro, Cuccù); Agnonese-Avezzano (domani ore 14.30), Cattolica-Jesina (domani ore 14.30), Fiuggi-Sangiustese (domani ore 14.30), Matelica-Tolentino (domani ore 14.30), Real Giulianova-Vastogirardi (domani ore 14.30), Recanatese-Vastese (domani ore 14.30).



Classifica: Notaresco 34, Recanatese 29, Pineto 23, Montegiorgio 22, Campobasso 19, Matelica 19, Vastogirardi 19, Agnonese 18, Porto Sant'Elpidio 17, Vastese 16, Fiuggi 15, Sangiustese 15, Giulianova 13, Avezzano 12, Chieti 11, Tolentino 10, Jesina 5, Cattolica 4.





