Porto Sant’Elpidio-Castelfidardo 0-0, il Montegiorgio perde 2-1. Tolentino subito sotto 0-1 con la Matese

ANCONA - La Serie D riparte con il calendario regolare dopo lo stop del campionato per permettere il recupero di diverse partite. Nel girone F va in scena il derby Porto Sant’Elpidio-Castelfidardo, mentre la Recanatese affronta la capolista Campobasso al Tubaldi. Tolentino costretto a fare risultato pieno contro i campani della Matese al Della Vittoria per scacciare il pericolo dei playout. Rinviate a causa di contagi legati al Covid le partite Rieti-Aprilia e Vastogirardi-Castelnuovo.

SERIE D girone F 28ª giornata 11ª ritorno (ore 16)

Cynthialbalonga-Fiuggi 0-0

Pineto-Agnonese 1-1 (14’ Minincleri, 46’ Amouzou)

Porto Sant’Elpidio-Castelfidardo 0-0

Real Giulianova-Montegiorgio 2-1 (29’ Balducci, 33’ Barlafante, 35’ Omiccioli)

Recanatese-Campobasso 0-0

Rieti-Aprilia rinviata

Tolentino-Matese 0-1 (23’ Galesio)

Vastese-Notaresco 0-0

Vastogirardi-Castelnuovo Vomano rinviata

CLASSIFICA

Campobasso* 57

Notaresco* 52

Cynthialbalonga 44

Castelnuovo Vomano* 42

Matese 41

Recanatese* 38

Castelfidardo* 38

Pineto*** 36

Montegiorgio** 36

Vastogirardi*** 35

Aprilia 34

Vastese*** (-1) 32

Tolentino* 32

Rieti* 31

Fiuggi** 29

Real Giulianova** 22

Porto Sant’Elpidio**** 6

Agnonese**** 5



* ogni asterisco una partita in meno

