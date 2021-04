Porto Sant’Elpidio-Agnonese rinviata due volte, già tre recuperi da rifissare: ecco tutto il calendario del girone F

ANCONA Primo recupero già rinviato nel girone F dopo che il Dipartimento Interregionale ha rimodulato i calendari e fissato le date di ben 98 partite dei nove gironi di Serie D ancora da disputare, in programma il 21, 22, 25, 28 aprile, 2, 5, 12 e 19 maggio. Si tratta di Porto Sant’Elpidio-Agnonese, recupero della 10ª giornata di andata, che era stato fissato per mercoledì 21 aprile: la situazione di quarantena in corso della squadra molisana per casi positivi già accertati aveva già fatto saltare la gara di ritorno Agnonese-Porto Sant’Elpidio, che era in programma domenica prossima. Ora sono già tre i recuperi da candelarizzare di nuovo: oltre alla doppia sfida Porto Sant’Elpidio-Agnonese, deve ancora essere fissata la data di Vastogirardi-Campobasso, rinviata nel turno di mercoledì scorso. In base al nuovo calendario, che riportiamo di seguito, resta ancora libera solo la data di mercoledì 19 maggio per la disputa di altri recuperi, altrimenti si dovrà scivolare al 2 giugno.

DOMENICA 18 APRILE 27ª giornata 10ª ritorno (ore 15)

Agnonese-Porto Sant’Elpidio RINVIATA

Aprilia-Recanatese

Campobasso-Vastese

Castelfidardo-Vastogirardi

Castelnuovo Vomano-Cynthialbalonga

Fiuggi-Real Giulianova

Matese-Notaresco

Montegiorgio-Tolentino

Pineto-Rieti

MERCOLEDI’ 21 APRILE recuperi 10ª 16ª 17ª e 22ª giornata

Porto Sant’Elpidio-Agnonese 10ªg RINVIATA

Pineto-Matese 16ªg

Castelfidardo-Fiuggi 17ªg

Vastese–Aprilia 22ªg

DOMENICA 25 APRILE recuperi 11ª e 12ª giornata

Agnonese-Pineto 11ªg

Porto Sant’Elpidio-Montegiorgio 12ªg

MERCOLEDI’ 28 APRILE recuperi 15ª 17ª 21ª e 23ª giornata

Montegiorgio-Fiuggi 15ª

Campobasso-Pineto 17ª

Porto Sant’Elpidio-Recanatese 21ª

Agnonese-Vastese 23ª

DOMENICA 2 MAGGIO recuperi 18ª 22ª e 24ª giornata

Notaresco-Pineto 18ª

Porto Sant’Elpidio-Rieti 22ª

Tolentino-Fiuggi 22ª

Recanatese-Agnonese 24ª

Vastese-Castelfidardo 24ª

MERCOLEDI 5 MAGGIO recuperi 19ª 22ª 23ª e 25ª giornata

Pineto–Castelnuovo Vomano 19ª

Notaresco-Montegiorgio 22ª

Fiuggi-Vastogirardi 23ª

Giulianova-Porto Sant’Elpidio 23ª

Agnonese-Tolentino 25ª

DOMENICA 9 MAGGIO 28ª giornata 11ª ritorno (ore 16)

Cynthialbalonga-Fiuggi

Pineto-Agnonese

Porto Sant’Elpidio-Castelfidardo

Real Giulianova-Montegiorgio

Recanatese-Campobasso

Rieti-Aprilia

Tolentino-Matese

Vastese-Notaresco

Vastogirardi-Castelnuovo Vomano

MERCOLEDI’ 12 MAGGIO recuperi 20ª 24ª 25ª 26ª giornata

Vastogirardi-Pineto 20ª 3R

Porto Sant’Elpidio–Fiuggi 24ª 7R

Montegiorgio-Vastese 25ª 8R

Giulianova-Agnonese 26ª 9R

DOMENICA 16 MAGGIO 29ª giornata 12ª ritorno (ore 16)

Agnonese-Rieti

Aprilia-Real Giulianova

Campobasso-Tolentino

Castelfidardo-Recanatese

Castelnuovo Vomano-Vastese

Fiuggi-Pineto

Matese-Vastogirardi

Montegiorgio-Porto Sant’Elpidio

Notaresco-Cynthialbalonga

MERCOLEDI 19 MAGGIO recuperi 21ª e 25ª giornata

Pineto-Vastese 21ª

Aprilia-Vastogirardi 25ª

DOMENICA 23 MAGGIO 30ª giornata 13ª ritorno (ore 16)

Cynthialbalonga-Agnonese

Fiuggi-Aprilia

Real Giulianova-Campobasso

Recanatese-Castelnuovo Vomano

Rieti-Castelfidardo

Pineto-Montegiorgio

Porto Sant’Elpidio-Matese

Tolentino-Notaresco

Vastogirardi-Vastese

MERCOLEDI’ 26 MAGGIO 31ª giornata 14ª ritorno (ore 16)

Agnonese-Fiuggi

Aprilia-Pineto

Campobasso-Porto Sant’Elpidio

Castelfidardo-Real Giulianova

Castelnuovo Vomano-Tolentino

Matese-Recanatese

Montegiorgio-Rieti

Notaresco-Vastogirardi

Vastese-Cynthialbalonga

DOMENICA 30 MAGGIO 32ª giornata 15ª ritorno (ore 16)

Agnonese-Aprilia

Cynthialbalonga-Vastogirardi

Fiuggi-Montegiorgio

Pineto-Castelfidardo

Porto Sant’Elpidio-Castelnuovo Vomano

Real Giulianova-Matese

Recanatese-Notaresco

Rieti-Campobasso

Tolentino-Vastese

DOMENICA 6 GIUGNO 33ª giornata 16ª ritorno (ore 16)

Campobasso-Fiuggi

Castelfidardo-Agnonese

Castelnuovo Vomano-Rieti

Cynthialbalonga-Tolentino

Matese-Pineto

Montegiorgio-Aprilia

Notaresco-Real Giulianova

Vastese-Porto Sant’Elpidio

Vastogirardi-Recanatese

DOMENICA 13 GIUGNO 34ª giornata 17ª ritorno (ore 16)

Agnonese-Montegiorgio

Aprilia-Cynthialbalonga

Fiuggi-Castelfidardo

Pineto-Campobasso

Porto Sant’Elpidio-Notaresco

Real Giulianova-Castelnuovo Vomano

Recanatese-Vastese

Rieti-Matese

Tolentino-Vastogirardi

