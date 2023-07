La sangiorgese Martina Cuccù vestirà la maglia azzurra ai Campionati Europei under 23 di Espoo (Finlandia). I tecnici della Federazione di atletica hanno ufficializzato i nomi della squadra impegnata nella massima competizione continentale dal 12 al 16 luglio prossimi, dando fiducia nei 100 m ostacoli a Martina, dopo la medaglia ai Campionati italiani promesse e il primato regionale assoluto del mese di giugno (13’’61).

Martina Cuccù, nata e cresciuta sportivamente nel vivaio dell’Atletica Sangiorgese, specialista di prove multiple e ostacoli, si è fatta notare nelle categorie giovanili, con quattro titoli italiani e un numero imprecisato di record regionali.

Dopo essere stata tormentata per un paio di stagioni dagli infortuni, si è traferita alcuni mesi fa a Roma per gli studi universitari ed ha finalmente trovato continuità negli allenamenti e nelle gare, siglando il minimo per gli Europei. E così, a pochi giorni dalla maglia azzurra assoluta del martellista Giorgio Olivieri agli European Games in Polonia, un’altra sangiorgese torna in nazionale. Appena ventenne e quindi al primo anno nella categoria under 23, la Cuccù sarà tra le più giovani della spedizione italiana e scenderà in pista nella mattinata di venerdì 14 per le batterie della sua gara.