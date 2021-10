Diretta Porto-Milan ore 21:00: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Serve la svolta al Milan di Pioli: e solamente una vittoria potrebbe rimettere in corsa i rossoneri per una qualificazione agli ottavi. Il tecnico ieri in conferenza stampa ha parlato di una gara difficile. Ed è vero, perché gli uomini di Sergio Conceicao sono temibili. Non ci sarà Ibrahimovic, almeno dal primo minuto. Lo svedese si accomoderà in panchina con Giroud che sarà l'unico terminale offensivo. Assente anche Kessie, squalificato: gioca Bennacer. Debutto in Champions League per Tatarusanu. Ecco le probabili formazioni.

SEGUI LA DIRETTA DI PORTO-MILAN

Porto-Milan, le probabili formazioni

PORTO (4-2-3-1): Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano, Wendell; Uribe, Sergio Oliveira; Otavio, Toni Martínez, Luís Díaz; Taremi. All. Conceicao

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Calabria: Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli.

Dove vederla in diretta tv e diretta streaming

La sfida Porto-Milan, in programma questa sera, martedì 19 settembre alle 21, sarà possibile seguirla in diretta tv in chiaro su Canale 5. La gara sarà trasmessa anche da Sky Sport (canale 252 del satellite) e da Mediaset Infinity per quanto riguarda lo streaming. La diretta testuale la potete seguire su IlMessaggero.it

