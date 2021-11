Porto d’Ascoli-Recanatese derby top oltre a Castelfidardo-Tolentino. Fano e Samb obbligate a risalire

ANCONA Due derby e due partite rinviate per i contagi legati al Covid nel girone F di Serie D. Porto d’Ascoli-Recanatese, al via alle 14.30 nel magico scenario del Riviera delle Palme di San Benedetto, è il derby cui spetta la copertina: si affrontano le due marchigiane migliori della D, visti i 23 punti dei leopardiani, secondi a una lunghezza di distacco dal Trastevere, e i 17 sin qui collezionati dai biancazzurri, quarti in classifica alla loro prima storica apparizione nel massimo campionato dilettantistico. L’altro derby da seguire è Castelfidardo-Tolentino, sfida diretta all’ingresso dei playoff. La Samb affronta la trasferta più lunga della stagione per incrociare i campani del Matese e innescare la difficile risalita verso l’alta classifica, mentre il Fano prova ad allungare ancora il passo contro il Pineto al Mancini. Le partite Castelnuovo Vomano-Atletico Terme Fiuggi e Vastese-Montegiorgio sono state rinviate a data da destinarsi a causa di situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati.

SERIE D girone F 11ª giornata (ore 14.30)

Castelfidardo-Tolentino

Castelnuovo-Fiuggi rinviata

Chieti-Notaresco

Fano-Pineto

Matese-Samb

Nereto-Trastevere

Porto d’Ascoli-Recanatese

Vastese-Montegiorgio rinviata

Vastogirardi-Alto Casertano

CLASSIFICA

Trastevere 24

Recanatese 23

Fiuggi 22

Porto d’Ascoli 17

Pineto 17

Castelfidardo 16

Tolentino 15

Notaresco 14

Castelnuovo 14

Matese 13

Vastogirardi 12

Fano 11

Vastese 11

Chieti 11

Montegiorgio 10

Samb 8

Nereto 5

Alto Casertano 2

