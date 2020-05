Portiere del Bournemouth Ramsdale da negativo a positivo in un giorno: la Premier è scossa

È il portiere del Bournemouth Aaronuno degli otto positivi al coronavirus della Premier League_e la sua positività è uno choc per i compagni, visto che al tampone del giorno prima il giocatore era risultato negativo. Lo fa sapere la Bbc specificando che a rivelarlo è stato il manager del club, Eddie Howe, in un colloquio con il 'Daily Mail'.Ramsdale, 22 anni: «Ora posso immaginare la preoccupazione dei miei - ha detto Howe -, perché immagino sia la stessa che sto provando io. Finora non avevamo avuto positivi, e tutto stava procedendo bene, ma una notizia come questa cambia le cose e ci fa sentire tutti vulnerabili: l'allerta per questo virus è una cosa seria». «Siamo scossi - ha concluso il tecnico del Bournemouth - e ora aspettiamo di conoscere i risultati dei nuovi test».