Pogba aspetta Zidane al Psg? L'indiscrezione dalla Francia che allarma la Juventus

Dalla Francia arrivano novità sul futuro di Paul Pogba, primo obiettivo del centrocampo bianconero. La Juve non ha dubbi sulla trattativa già definita - mancano solo gli ultimi dettagli e la firma - ma secondo RMC Sport il Polpo sta prendendo tempo anche per aspettare l’ufficialità di Zidane nuovo allenatore al Psg. La nuova avventura di ZZ a Parigi potrebbe modificare gli equilibri delle scelte di Pogba, per RMC Paul sarebbe tentato da un’eventuale offerta in patria ma la Juventus rimane convinta e ottimista dell’accordo con il centrocampista, il primo nome nella lista dei rinforzi di Max Allegri per la prossima stagione.

