CIVITANOVA L’entusiasmo di Verona, che va a caccia della nona perla consecutiva, opposto alla rabbia e voglia di riscatto della Cucine Lube. Gara due dei quarti di finale dei playoff scudetto, in diretta su Radio Arancia alle 20,30, suona come una prova di maturità per il giovane ed agguerrito gruppo di Rado Stoytchev.

L’attesa

Se fino a domenica scorsa Verona ha potuto giocare con il braccio sciolto e la testa libera da pensieri di grandezza, stasera davanti al pubblico amico, la squadra di Stoytchev è chiamata a bissare il successo ottenuto domenica all’Eurosuole Forum per mettere ulteriore pressione ai cucinieri. Ma anche per non rovinare quanto di buono fatto in trasferta. La serie è ancora lunga, si gioca al meglio delle tre vittorie in cinque partite ma è chiaro che stasera Verona proverà ad infliggere un ulteriore colpo alla ferita Cucine Lube. Coach Blengini ha fatto lavorare molto, come del resto sta avvenendo da inizio stagione, i suoi giocatori provando anche alternative a quanto visto fin’ora. La Lube ha lottato, come dice Balaso, palla su palla con gli avversari in gara uno, rimanendo però a bocca asciutta. Stasera sarebbe consigliato di evitare di iniettare ulteriore fiducia agli avversari. Domenica, alle 18 la terza sfida. Si gioca all’Eurosuole Forum.

La differenza

«In Gara 1 a mio avviso abbiamo giocato alla pari, ma abbiamo sprecato troppe occasioni – ha detto Fabio Balaso - se guardiamo le statistiche i nostri dati sono anche superiori rispetto a quelli fatti registrare da Verona. Pochi palloni hanno fatto la differenza in tutti i set, ma dobbiamo fare mea culpa nel contrattacco per non aver finalizzato nelle fasi clou, mentre la formazione scaligera è stata più lucida. Dobbiamo andare in Veneto con la giusta mentalità per riaprire la serie. Eravamo a conoscenza dell’ottima condizione dei nostri avversari e gli scaligeri lo hanno ribadito con l’ottavo successo di fila. Ora sta a noi spezzare la loro serie positiva». Verona, che è in serie positiva da otto giornate, l’ultima sconfitta risale al 14 gennaio, 3-0 a Taranto, conta sull’ottima verve del duo Keita e Sapozhkov, ma spera anche di trovare in Mozic la spalla che potrebbe ulteriormente fare la differenza. Secondo Simoni, vice di Stoytchev, la Lube è ancora molto pericolosa. In casa gli scaligeri hanno vinto al tie break sia contro la Cucine Lube che Modena, formazioni che l’hanno poi preceduta in regular season. «Sappiamo che ci aspetta un’altra partita difficile perché affrontiamo una squadra forte che ha sempre fatto bene negli ultimi anni e ha vinto lo scudetto l’anno scorso – ha detto Dario Simoni, assistente di Stoytchev, deputato, per scaramanzia, a presentare il match - la scorsa volta, il servizio non è andato come avremmo voluto. Loro sono stati molto bravi nelle fasi di copertura, hanno lavorato bene con il libero e noi abbiamo fatto una prova di squadra, soprattutto nei finali di set, dove non abbiamo mai smesso di crederci. Siamo stati bravi, grazie a volte a qualche episodio fortuito ma come spesso dice Rado bisogna anche crearsela la fortuna. Nel terzo set ci avevano ripresi nel finale, come anche nel secondo, ma siamo stati bravi a non mollare. Noi passiamo la settimana a lavorare sulle posizioni di difesa per migliorare in questo aspetto che è fondamentale in certe situazioni».