ANCONA Dopo sette anni la gradinata Maurizio Neri riapre i battenti. E rieccolo, quindi, lo storico settore centrale tirato a lucido - con lo skyline di Ancona antica e i nuovi seggiolini biancorossi - pronta a riaprire i battenti per Ancona-Lucchese di giovedì valevole per il primo turno dei playoff di Lega Pro. Un’altra scommessa vinta dalla società e dal Comune. Ufficiale anche l’orario di gara, quello delle 18, come anticipato sulle colonne del Corriere Adriatico già da alcuni giorni. La repentina comunicazione da parte del club è stata possibile, attraverso una deroga speciale della Lega Pro e degli organi preposti all’ordine pubblico, sia per far partire la prevendita (già scattata sul circuito Diyticket dalle 16.30 di ieri) con alcune ore di anticipo sia per il fatto che la sfida, in ogni caso, non sarebbe stata inficiata dalla pronuncia della giustizia sportiva sulla penalizzazione del Siena. Pronuncia attesa per la giornata di domani (i toscani rischiano fino a -4 in classifica per inadempienze amministrative). Sempre domani si dovrebbero avere notizie sulla diretta televisiva dell’incontro che potrebbe anche essere trasmesso in chiaro su Raisport.



Settore giovanile ospite



Dicevamo della gradinata Maurizio Neri riaperta. Fu chiusa nel 2016 per scelta dell’allora società e riaperta solo in alcune occasioni particolari. Ad esempio, a novembre di quest’anno, per Italia-Germania Under 21. Nella circostanza, furono tanti i giovani che, nonostante la pioggia, decisero di affollare i gradoni in quel sabato pomeriggio. I cancelli, con relativi tornelli installati, si spalancheranno nuovamente ai sostenitori dorici e lo faranno, in particolare, per i tesserati del settore giovanile biancorosso. Questi, attraverso una particolare convenzione pattuita con la Lega e con la Lucchese (come da prassi nei playoff), potranno beneficiare del prezzo speciale di un euro. L’intero per tutti gli altri, sempre in gradinata, costerà invece 10 euro (donne e anziani over65 7 euro) analogamente alla curva nord. Ai prezzi, naturalmente, andranno aggiunti 1,50 euro di diritti.



I prezzi



Confermati, partendo dalla stessa base stagionale, i prezzi (sempre diritti esclusi) negli altri settori con i ridotti riservati a donne e under18: 10 euro la curva nord (ridotto 7 euro), 14 euro la tribuna laterale coperta (ridotto 10 euro), 25 euro tribuna d’onore C e D (ridotto 14 euro), 25 euro tribuna coperta d’onore centrale (ridotto 14 euro). Tribuna vip intero 80 euro senza possibilità di ridotto. La curva sud riservata alla tifoseria della Lucchese avrà biglietto intero 10 euro e ridotto 7 euro. Solo per questo settore la prevendita chiuderà alle ore 19 di mercoledì mentre per il restante Del Conero si potrà acquistare il ticket fino al calcio d’inizio.



Online e punti vendita



Possibile, come consuetudine, sia dotarsi del tagliando online sia attraverso i punti vendita autorizzati Diyticket che sono riportati all’interno del sito internet dell’Us Ancona. Già nella giornata di ieri, dopo le prime ore di prevendita, alcuni tifosi hanno provveduto all’acquisto.