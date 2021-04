Juventus, insulti choc al figlio minorenne di Pirlo: lo sfogo di Nicolò sui social

TORINO - Ignoranza e violenza ormai sempre più spesso vengono sfogate sui social, ma ha dell’incredibile quanto denunciato oggi da Nicolò, figlio 17 enne di Andrea Pirlo. Nelle ultime ore ha ricevuto insulti e minacce via social per via dei risultati deludenti della Juventus, compreso un “Devi morire insieme a tuo padre” prontamente segnalato sui social.

Juve, Pirlo: «Con il Genoa voglio vedere lo spirito visto contro il Napoli. Dybala titolare? E' presto»

“Io non sono una persona che giudica, ognuno ha il diritto di poter dire ciò che vuole - il post social di Nicolò Pirlo -. Ho 17 anni e quotidianamente ricevo messaggi di questo tipo, perché sono figlio di un allenatore che probabilmente, come è giusto che sia, può non piacere”.

Ultimo aggiornamento: 15:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA