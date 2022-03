Pino Wilson, è morto il capitano della Lazio dello scudetto '73-74: colpito da ictus, aveva 77 anni

Lutto in casa Lazio. È morto nella notte a Roma Pino Wilson, capitano della squadra campione d'Italia nella stagione 1973-74. Il decesso sarebbe avvenuto in conseguenza di un ictus.

Dopo il successo di Cagliari (3-0), la Lazio si sveglia con questa triste notizia e con gli occhi pieni di lacrime per la morte di Pino Wilson, che con la squadra allenata da Tommaso Maestrelli e trascinata in campo da Giorgio Chinaglia, vinse da capitano lo scudetto del 1973-74, il primo della storia biancoceleste. Wilson era un difensore centrale.

Nato in Inghilterra, ha vissuto fin dall'infanzia a Napoli fino al trasferimento alla Lazio nel 1969, insieme a Giorgio Chinaglia. Wilson, che giocò nella Lazio dal 1962 al 1980 con due parentesi nell'Internapoli da ragazzo e nei Cosmos in età matura, era diventato un punto di riferimento per i tifosi della Lazio, che seguivano le sue analisi nei quotidiani interventi nelle radio della Capitale.

(Pino Wilson con il presidente della Lazio campione d'Italia nel 1974 Umberto Lenzini)

La carriera

Per tutti i tifosi Laziali era semplicemente Il capitano che negli anni '70 aveva legato il suo nome alla straordinaria avventura della Lazio di Tommaso Maestrelli. Giuseppe Pino Wilson, inglese di nascita trasferitosi a Napoli fin da bambino, fu acquistato dalla società capitolina nel 1969 dall'Internapoli insieme a Giorgio Chinaglia. Considerato uno dei difensori più forti della sua generazione, giocò 324 partite con la maglia biancoceleste detenendo a lungo il primato di presenze con la Lazio. Difensore elegante e allo stesso tempo grintoso, giocò un ruolo da leader nella cosiddetta “banda Maestrelli” che negli anni '70 si impose prepotentemente all'attenzione del calcio italiano e arrivò alla conquista del sospirato primo scudetto della Lazio, al termine della stagione 1973-1974.

