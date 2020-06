Il miracolo di Servigliano, un piccolo paese alla ribalta del ping pong

SERVIGLIANO - Continua la bella favola della Virtus Servigliano, la società di ping pong nata pochi anni fa dal nulla grazie ad alcuni appassionati, che vincendo 5 campionati in otto anni ha appena festeggiato la promozione in serie B1 nazionale, decretata dalla federazione dopo la sospensione del campionato, causa Coronavirus. I giallorossi della Virtus erano comunque soli in testa alla classifica, lanciatissimi verso la promozione sul campo e adesso il presidente Fabio Paci può cominciare a pensare anche a come affrontare la prossima stagione, in cui la squadra potrebbe essere protagonista anche nella categoria superiore. Da sottolineare il fatto che Servigliano, un comune di poco più di 2mila abitanti, ha superato, lungo il suo cammino, realtà di città ben più grandi e importanti. Per la Virtus Servigliano in serie B2 hanno giocato Li Weimin (28 vittorie su 29 incontri), Matteo Cerza (20 su 23), il giovane Federico Antenucci (12 vittorie) e il capitano Lucio Censori (2).

