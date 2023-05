Il Pineto del mister di Porto San Giorgio Daniele Amaolo vince il derby dell’ultima giornata di campionato (2-1) contro la Vastese e vola per la prima volta in serie C. Il sogno, rincorso da tempo, si realizza. I gol sono di Di Filippo per i biancazzurri e De Cerchio per i biancorossi (nel primo tempo), nella ripresa la rete di Forgione porta in avanti i padroni di casa.

Dopo i sei minuti di recupero, lo stadio esplode di gioia