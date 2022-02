Morto Pierluigi Frosio, bandiera del Perugia dei miracoli: aveva 73 anni. Aveva allenato anche l'Ancona

Calcio in lutto: è morto, all'età di 73 anni, Pierluigi Frosio. Da calciatore fu il libero e una bandiera del 'Perugia dei miracoli', che nella stagione 1978-79 arrivò secondo in campionato, alle spalle del Milan, rimanendo imbattuto per tutta la stagione.

Nato a Monza, Pierluigi Frosio indossò, oltre a quella del Perugia per dieci stagioni, le maglie di Pro Sesto, Legnano, Rovereto, Cesena e Rimini. Finita la carriera da calciatore riparte come allenatore dalle giovanili del Perugia. Nel 1987 guida il Monza alla promozione in B e poi nel 1990 passa all'Atalanta, in A. Tra le tante squadre che ha guidato nelle serie minori anche Como, Modena e Ravenna, Novara, Padova e Ancona.

Sei stato e sarai sempre il mio eroe. Ciao papà — Alex Frosio (@alexfrosio) February 20, 2022

A dare la notizia della morte di Pierluigi Frosio è stato il figlio Alex, giornalista de La Gazzetta dello Sport, che su Twitter ha scritto: «Sei stato e sarai sempre il mio eroe. Ciao papà».

© RIPRODUZIONE RISERVATA