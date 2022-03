Carpegna Prosciutto sconfitta in Emilia, la zona rossa si avvicina

BOLOGNA - La Carpegna Prosciutto Pesaro è stata sconfitta a Bologna dalla Unahotels Reggio Emilia per 86-77 e resta così a quota 14 punti in classifica, con due sole lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. E' stata una partita sofferta per i pesaresi, che dopo essere partiti in svantaggio hanno effettuato un bel recupero nel secondo quarto e sono andati al riposo in vantaggio. Nel secondo tempo invece la Unahotels, nonostante avesse rotazioni molto limitate, è riuscita a sovvertire il risulatoto. Anche la Vuelle ha accusato difficoltà numeriche, essendo senza Camara e avendo appena rilasciato Larson approdato al volo proprio alla Unahotlels. In settimana la squadra di Banchi dovrebbe avere il rinforzo che aspetta da giorni, si spera sia il lettone Mejeris. In ogni caso tra i pesaresi ottime prove di Jones e Tambone, top scorer Zanotti con 15 punti

