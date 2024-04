PESARO - Per tenere accessa la fiammella della speranza. Per dare un seguito all'exploit di Sassari. Per lanciare un segnale alle formazioni che come la Vuelle lottano per evitare la discesa - per qualcuno un inferno - della serie A2. E' la sera (palla a due alle ore 20,30 di Carpegna Prosciutto-Pistoia, un altro di quei passaggi chiave da non sbagliare in una lotta difficile e complicata perchè lo stop in casa contro Reggio Emilia e la sconfitta di Treviso hanno malettamente complicato tutto.

E occhio perchè quella toscana è formazione di valore, di buonissime individiualità che nell'ultimo scorcio di campionato di risultati incredibili ne ha centrati diversi,l uno su tutti, la vittoria in rimonta sul campo della Virtus Bologna. Ma adesso bisogna stringere i denti, bisogna dare tutto, bisogna vincere.