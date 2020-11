PESARO - Contro Cremona per cercare la prima vittoria in casa della stagione. Dopo aver vinto a Venezia e a Roma la squadra di Repesa cerca di espugnare il proprio palasport contro una Vanoli che in classifica ha gli stessi punti di Massenat e compagni frutto di due vittorie e tre sconfitte. La perla dei lombardi alla terza giornata con l'exploit a Bologna sul parquet della Virtus.

Ultimo aggiornamento: 17:29

