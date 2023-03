PESARO Carpegna Prosciutto al lavoro con il dubbio Leonardo Totè. Il giocatore è stato costretto a fermarsi per un problema alla schiena e sta svolgendo lavoro differenziato e solo poco prima della partita in programma domenica alle 17.30 alla Vitrifrigo Arena contro l’Happy Casa Brindisi, si deciderà se il lungo sarà a disposizione di coach Jasmin Repesa. Se Totè non dovesse farcela sarebbe una ulteriore difficoltà da affrontare per la Carpegna Prosciutto, considerato che Brindisi può contare sotto canestro su un giocatore di ottimo livello come Nick Perkins.



Il duello



A tal proposito sarà molto interessante ammirare il duello tra il suddetto giocatore e Dejan Kravic, ma anche nel ruolo di ala il confronto tra Jason Burnell e Vasilis Charalampopoulos promette scintille, così come quello in cabina di regia tra Davide Moretti e Ky Bowman e altrettanto spettacolare dovrebbe essere la sfida tra Muhammad-Alì Abdur-Rahkman e D’Angelo Harrison, visto che stiamo parlando di due giocatori che in attacco hanno parecchio feeling con il canestro e possono entrambi fare male in diversi modi alle formazioni avversarie. Uno degli aspetti fondamentali per portare a casa i due punti sarà l’aspetto difensivo e potrebbe essere decisivo anche riuscire a controllare il ritmo partita, visto che solitamente Brindisi gioca a ritmi piuttosto alti, provando a correre subito in contropiede ogni volta che ne ha e gli viene data la possibilità dalle squadre avversarie.



Anticipi e prevendita



Intanto ieri la Lega Basket ha disposto la programmazione della 25esima giornata del campionato di serie A, che si giocherà nel fine settimana pasquale. Essendo Milano impegnata in Coppa il venerdì, i padroni di casa hanno chiesto di poter posticipare il match contro la Carpegna Prosciutto a domenica 9 aprile e si giocherà alle 17. Già attiva invece la prevendita dei biglietti in vista della sfida casalinga di domenica. Chi fosse interessato ad acquistare biglietti per seguire la partita tra Carpegna Prosciutto ed Happy Casa Brindisi, può acquistarli sul sito Vivaticket.com, oppure al VL Point Prodi Sport in Largo Ascoli Piceno 5 in orario 9.30-13, 15.30-19.30 fino a sabato, ma anche in tutti i punti vendita Vivaticket. Oppure direttamente domenica a partire dalle 15:30 presso la biglietteria della Vitrifrigo Arena. Questi i prezzi dei biglietti: Curva K e K2 20 euro, 10 ridotto. Tribuna Laterale L2, L8, N1, N7 25 euro, 15 ridotto. Tribuna da L3 a L7 e da N2 a N6 35 euro, 15 ridotto. Parterre 60 euro, 30 ridotto. Poltroncine 100 euro, 50 ridotto. Curva Ospiti 20 euro, 14 ridotto. La tariffa ridotta si applica ai ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 18 anni.

Stazzonelli Mvp della Ibsa Next Gen Cup



Nel frattempo Umberto Stazzonelli della Carpegna Prosciutto Papalini Under 19, che spesso si allena e viene convocato anche con la prima squadra, è stato eletto Mvp del girone A della Ibsa Next Gen Cup, mentre a livello di numeri ieri la Lega Basket ha reso noti i seguenti dati. Nella quattro giorni svoltasi a Trento e Rovereto sono stati postati 208 contenuti visualizzati da 4.389.000 visualizzazioni. Il contenuto più performante è stato quello che ha coinvolto i ragazzi della NutriBullet Treviso che su Tik Tok in nemmeno 48 ore ha collezionato 1,1 milioni visualizzazioni. Mentre le quattro dirette andate in onda su Facebook hanno raggiunto quasi 16mila contatti. Infine in A2 Ferrara guidata dall’ex coach della Vuelle Spiro Leka e che ha visto in campo il giocatore pesarese Alessandro Amici, - ma in passato sono stati nella città emiliana come dirigenti anche Franco Del Moro e John Ebeling ed entrambi hanno lavorato a Pesaro qualche anno addietro - ha deciso di rinunciare a proseguire il campionato. Peccato perché Ferrara è comunque una piazza storica della pallacanestro italiana e in questi anni ha dimostrato di avere tanta voglia di basket di alto livello.