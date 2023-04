Vuelle, niente da fare: sconfitta amara a Milano (102-70). Coach Repesa: «Periodo difficile»

MILANO - Pasqua amara per la Carpegna Prosciutto, in trasferta a Milano. Nell'uovo la Vuelle ha trovato una sconfitta sonora inflitta dall’EA7 Emporio Armani 102-70.

Il match parte con i due canestri consecutivi di Abdur-Rahkman e i due punti di Kravic che valgono il 6-0 pesarese. Melli infiamma il Mediolanum Forum con una bella schiacciata, poi la tripla di Charalampopoulos vale il 2-9 dopo tre minuti di gioco. Shields accorcia le distanze ma Chara realizza il 4-11. Coach Messina chiama timeout sul 4-13 a 4’37” dalla prima sirena: Cheatham è preciso da tre punti per il 6-16, dall’altra parte è Shields a riportare i suoi sul -7. Ricci infila la tripla del 14-18 che spinge coach Repesa a chiamare il suo primo timeout a 2’06” dalla fine del primo quarto: Baldasso mette a segno i primi tre punti della sua serata per il 17-18, con i dieci minuti iniziali che si chiudono con la bella azione personale di Davide Moretti per il 19-22.

Il secondo periodo inizia con il break di 8-0 EA7 Emporio Armani per il 27-22: timeout Carpegna Prosciutto Basket Pesaro a 7’14” dall’intervallo, poi Ricci segna il 29-22. Entrano in campo Tambone, Moretti e Cheatham ma Milano approfitta delle difficoltà dei pesaresi e al 15′ il tabellone è sul 32-22. La squadra di coach Messina allunga con la bomba di Napier per il 35-22, Moretti sblocca il tabellino della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro andando a realizzare e subendo fallo per il -10. Baldasso porta i suoi sul massimo vantaggio (41-25), Napier e Shields dall’arco non sbagliano per il 47-29. Il primo tempo termina sul 50-31.

Al rientro dagli spogliatoi Milano piazza un break di 5-0: la tripla di Baldasso vale il 61-36, Moretti dalla lunga distanza infila la bomba del 68-44, Totè realizza e subisce il fallo commesso da Shields. Coach Messina chiama timeout a 2’25” dalla fine del terzo quarto dopo il tiro da tre di Cheatham per il 74-55. Al 30′ il tabellone è sull’80-58.

Gli ultimi dieci minuti cominciano con i due punti di Pangos: al 26′ il +1 di Napier vale il 91-66, Milano controlla il match e a due minuti dal termine è sul 96-70. Datome dai sette metri realizza il 100-70: la gara si chiude con i due liberi di Ricci per il 102-70 finale.

Tra i pesaresi il miglior realizzatore di serata è Kwan Cheatham con 16 punti.

Coach Jasmin Repesa a fine match in sala stampa commenta il match del Mediolanum Forum: «Complimenti a Milano per la vittoria, noi siamo in un periodo difficile in cui tante cose non vanno come vogliamo. Non siamo consistenti, dobbiamo restare positivi sperando di ritrovare la condizione giusta. Dobbiamo guardare a noi stessi, andiamo avanti lavorando e pensando a partita per partita».