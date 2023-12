Carpegna Prosciutto, Trento espugna con merito la Vitrifrigo Arena: 74-87

PESARO - E' stata una settimana diversa dalle altre. Meglio così anche perchè gestire e "digerire" un pesante stop come quello subito a Reggio Emilia non sarebbe stata operazione semplice e allora bene, ok, avanti così per l'arrivo in maglia Vuelle di Andrea Cinciarini. A patto però che determinazione, fame e attenzione siano concetti chiari con valori ben diversi da quelli espressi sette giorni fa anche perchè classsifica alla mano (una conferma probante in più) è avversario decisamente ostico con 14 punti iscritti a referto frutto un percorso fatto di sette vittorie tre sconfitte in un contesto dove solo Bologna e Brescia hanno fatto meglio. Dunque massima attenzione e idee chiare (palla a due alle ore 18,30) con Pesaro che, contro Trento, vuole approdare a quota 10.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO - AQUILA BASKET DOLOMITI ENERGIA TRENTO 74-87

Il primo parziale lo porta a casa Trento 19-12. Dopo un buona partenza di Trento, la Vulle con Totè e Bamforth recupera. Poi è Pesaro a farsi risucchiare (12-12) e, senza più trovare il canestro, si fa anche sorpassare. La Vuelle, ricordiamo, aspetta il neoacquisto Cinciarini e intanto ritrova in campo Quincy Ford.

Reagisce la Vuelle nel secondo quarto piazzando un parziale di 11-3 che vale, sul campo, il controsorpasso: 23-22 dopo 5' di gioco. Una stoppata di Ford tiene ala Vuelle sul 27-24. Tambone trova la tripla del 30-24. Trento però resta sempre attaccata al match (32-31) con Biligha e Hubb. Altra bomba di Hubb: Trento rimette la freccia: 32-34. Partita apertissima. Biligha allunga (32-36) e Buscaglia richiama il time-out. Si va al riposo lungo sul 34-36 con Bambforth che riattacca i biancorossi sul collo di Trento. Nel terzo periodo Bamforth illude e Hubb da tre porta i suoi al +10. La Vuelle appare in confusione (47-61). La musica non cambia nel quarto periodo: Visconti risponde ad Ellis (54-65). La bomba di Visconti è ossigeno (57-67). Mazzola tiene accesa la partita: 65-75 quando mancano 3'56 alla fine. La partita scivola via senza break pesaresi (70-81 a 1'47 alla fine), Buscaglia chiama il time-out. Sul 71-84 fallo tecnico ad Hubbv, è il secondo: scatta l'espulsione. Manca 1'11 alla fine. L'Arena è una bolgia ma il tabellone segna 72-85. Il finale è segnato: 74-87. La scoppola di Reggio Emilia non ha prodotto sul campo la reazione sperata.