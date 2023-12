Carpegna Prosciutto contro Trento per approdare a quota 10 in classifica

1 Minuto di Lettura

Domenica 10 Dicembre 2023, 08:18 Condividi Copia link





Email

WhatsApp

PESARO - E' stata una settimana diversa dalle altre. Meglio così anche perchè gestire e "digerire" un pesante stop come quello subito a Reggio Emilia non sarebbe stata operazione semplice e allora bene, ok, avanti così per l'arrivo in maglia Vuelle di Andrea Cinciarini. A patto però che determinazione, fame e attenzione siano concetti chiari con valori ben diversi da quelli espressi sette giorni fa anche perchè classsifica alla mano (una conferma probante in più) è avversario decisamente ostico con 14 punti iscritti a referto frutto un percorso fatto di sette vittorie tre sconfitte in un contesto dove solo Bologna e Brescia hanno fatto meglio. Dunque massima attenzione e idee chiare (palla a due alle ore 18,30) con Pesaro che vuole approdare a quota 10.