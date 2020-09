Carpegna Prosciutto contro la Virtus Roma con il dubbio Delfino

OLBIA La Carpegna Prosciutto ha battuto Brindisi, poi sabato è caduta per mano di Sassari e lunedì, alle ore 17, chiuderà il girone di andata della Supercoppa con Roma, sempre al GeoPalas di Olbia. La Virtus sarà sempre a ranghi ridotti, dall'altra parte il dubbio è se Pesaro potrà schierare capitan Delfino. L’italoargentino è stato infatti protagonista di un vivace alterco con l’ex biancorosso Pusica a fine match. I due si sarebbero stuzzicati durante la gara e poi avrebbero rischiato di venire alle mani. Però la punizione per l’esterno pesarese è stata più pesante, una squalifica per due gare. La Vuelle ha presentato ricorso d'urgenza, ma solo all'ultimo mopmento si saprà se Delfino potrà essere della parttia. In ogni caso Repesa spera che la Vuelle sia più simile a quella vista contro Brindisi che non quella vista contro Sassari, fatte salve le differenze tra le due squadre finora affrontate.

