Il giorno di Repesa alla Vuelle, e adesso può partire il mercato

PESARO - E' in arrivo il giorno della presentazione ufficiale per Jasmin Repesa, nuovo coach della Carpegna Prosciutto Pesaro (nell'occasione verrà annunciata anche la prosecuzione del rapporto con lo sponsor), che avverrà domani, martedì, nel pomeriggio, a Villa Cattani Stuart, in un vernissage che sarà aperto ai tifosi solo con la diretta streaming sui canali social del club pesarese. dopo la presentazione del nuovo coach il mercato della Vuelle potrà entrare nel vivo, tra i nomi più gettonati finora ci sono quelli di Baldi Rossi e Tambone, in uscita rispettivamente dalla Segafredo Bologna e da Varese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA