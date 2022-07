PESARO - E sono cinque. Dopo il colpo a effetto Manuel Di Paola, dopo l’acquisizione a titolo definitivo del centrale Francesco Cusumano, e dopo gli innesti della punta Mamadou Ngom e del terzino sinistro Riccardo Zoia, è arrivata ieri l’ufficialità che avevamo dato per praticamente fatta.



Destiny Efosa Egharevba è stato annunciato dalla Vis. «Fisico, potenza e velocità», lo celebra il sito web biancorosso che parla di cessione a titolo temporaneo, per un anno, del 2003 di proprietà della Fiorentina, dopo una stagione importante con la Primavera viola allenata da Alberto Aquilani. «Nato a Verona, Egharevba ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Chievo. Ha qui iniziato a ricoprire tutti i ruoli del reparto offensivo, mettendosi in luce a suon di gol e prestazioni soprattutto con la Primavera (6 gol in 21 presenze). Nel 2021 è poi passato alla Fiorentina under 19, club con il quale ha accumulato 26 presenze e 5 gol tra tutte le competizioni giovanili.

Destiny ha terminato l’anno crescendo sotto tutti i punti di vista dopo una formazione dal punto di vista tecnico e caratteriale che lo ha preparato per la sua prima esperienza con i professionisti. Nell’ultima stagione con i viola ha arricchito la sua bacheca personale con una Coppa Italia e la Supercoppa, guadagnandosi anche tre convocazioni con la prima squadra di Vincenzo Italiano e 4 presenze con la Nazionale italiana under 19». Insomma - chiosa vispesaro1898.com - «un giovane di prospettiva per la Vis e per Sassarini, che avrà a disposizione il talentuoso Egharevba per provare nuove soluzioni in attacco. Benvenuto Destiny».

Adesso Aucelli

Destiny Efosa Agharevba - questo il nome completo per distinguerlo da Destiny Eseosa, il fratello difensore che è più piccolo di un anno - va a rimpinguare un parco under che prevederà altre entrate. Da settimane si parla di Christian Aucelli, classe 2002 di proprietà del Sassuolo, nella cui Primavera era il capitano. Bene, canalesassuolo.it dà l’operazione quasi per fatta, scrivendo le seguenti parole: «L’asse di Calciomercato tra Sassuolo e Vis Pesaro è sempre più rovente. Dopo il quadruplo prestito della scorsa stagione (Campani, Piccinini, Pinelli e Saccani), le due società chiudono per un altro prestito: parliamo di Christian Aucelli, mezzala classe 2002, capitano della Primavera neroverde. L’intesa di massima tra le parti c’è già da diversi giorni, si attende soltanto l’ufficialità».

Campani può rimanere

Sempre lo stesso portale web, riprendendo una notizia fornita nientemeno da Gianluca Di Marzio, dice che resterà nelle Marche Matteo Campani. Il portiere classe 2000, che la stagione scorsa si è ben comportato nelle due occasioni in cui ha dovuto sostituire il numero 1 Farroni, rimarrebbe alla Vis a fare il secondo. Vediamo se la notizia sarà verificata, fermo restando che per Campani si era parlato pure della Feralpisalò, in un’operazione a titolo definitivo che avrebbe incluso Pilato, un altro 2000.

Intanto è ufficiale il passaggio di Matteo Saccani al Pescara: dopo l’ottima stagione pesarese, l’esterno del 2001 aveva diverse richieste ma ha scelto il Delfino che proverà a tornare in Serie B dopo lo scorso deludente campionato di C.