Cabina elettrica a fuoco: la finale scudetto Italservice Pesaro-Meta Catania rinviata

PESARO - I gol della finale scudetto possono aspettare. A causa di un incendio in una cabina elettrica nei pressi del PalaNinoPizza l’inizio della gara fissato per le 21 è stato posticipato. La Divisione ha incontrato i presidenti dei due club e della questura: alle 22 era previsto un nuovo aggiornamento. Ma la situazione non è cambiata, il PalaPizza continua a essere al buio. In questo momento nuova riunione in corso fra le società, la Divisione e la questura per valutare soluzioni di emergenza e permettere il regolare svolgimento della partita. Da ricordare che gara-1 era stata fissata per stasera, il match di ritorno sempre al palaPizza per domani.

Dopo una lunga serie di valutazioni ecco la decisione definitiva con il rinvio di gara-1 della finale scudetto e con il programma quindi tutto da verificare.

Ultimo aggiornamento: 23:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA