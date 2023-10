Stasera Vis Pesaro-Pineto, una sfida da vincere per i biancorossi di Banchieri

PESARO - E' un campionato a rate anche quello di serie C girone B con il programma del lunedì che offre 4 partite di sicuro interesse anche se il calendario ne aveva in cartello cinque ma per l'allerta meteo Sestri Levante-Rimini è stata rinviata.

Vincente la Recanatese (e che vittoria a Pescara), parità nel derby tra Fermana e Ancona, stasera tocca alla Vis Pesaro che al "Benelli" ospita il Pineto con i biancorossi che cercano la vittoria per dare forza alla propria serie positiva e compiere un altro importante salto in avanti in classifica.

Stasera in programma (per tutti il via alle 20,45) anche Arezzo-Gubbio, Cesena-Carrarese e Perugia-Entella.

CLASSIFICA

Torres 27, Cesena, Pescara 20, Perugia 18, Recanatese, Carrarese 17, Gubbio 16, Pontedera 14, Ancona, Pineto 13, Spal, Lucchese 12, Arezzo, Juventus U23, Entella, Olbia 11, Vis Pesaro. 10, Sestri Levante, Rimini 8, Fermana 7.