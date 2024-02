Scafati è senza Logan, la Vuelle cerca in Campania il colpo scaccia-crisi

SCAFATI - Come con Brindisi e sappiamocome è andata. Come con i pugliesi anche con Scafati una partita chiave per la Vuelle. Ma per provare a vincere bisognerà giocare al contrario di quanto fatto sette giorni fa. Facile o difficile? Chissà. Bisognerà aspettare le 17,30 di oggi e capire cosaà farà e quanto cambierà la formazione campana che all'improvviso si è persa (rimanendoci anche male) un leader e un campione come Logan. Partita difficile da inquadrare, situazione però nel conempo così chiara e difficile che neanche vale la pena ricordare che dietro la Carpegna Prosciutto c'è solo quel Brindisi che nell'ultima giornata ha vinto a Pesaro e con gli stessi punti della squadra di Sacchetti solo Treviso.