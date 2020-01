​Muore a 39 anni Robert Archibald: giocò nella Nba e anche nella Scavolini

Una notizia che ha sconvolto il mondo del basket ed anche Pesaro: a soli 39 anni è morto Robert Archibald, il primo scozzese a giocare nella NBA con le maglie di Raptors, Suns e Grizzlies. Sono sconosciute al momento le cause della morte. Dopo la sua carriera NBA Archibald ha giocato a lungo in Europa: per lui anche 22 partite con la VL Pesaro in Serie A - allora con il marchio Scavolini - era la stagione 2004-2005 ma anche esperienze a Valencia, Badalona, Malaga e Saragozza. Ultimo aggiornamento: 11:35





