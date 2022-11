Due punti per il Mondiale MotoGp: Pesaro davanti al maxischermo per il "concittadino" Bagnaia

VALENCIA - Due risicati punticini. Sono quelli che mancano a Pecco Bagnaia per conquistare il mondiale MotoGp. Un titolo che manca all'Italia dal 2009, quando Valentino Rossi vinse il suo nono ed ultimo Mondiale, ma se uniamo anche la moto tricolore (Pecco corre su Ducati), bisogna tornare indietro di 50 anni per la vittoria di Agostini su Mv Augusta. Due punti da conquistare domani a Valencia, ma che non sono scontati: dopo le prove il rivale Quartaro su Yamaha (-23) è quarto, Bagnaia insegue dall'ottava posizione mentre in pole c'è la Ducati di Jorge Martin.

Il maxischermo

Tutta Pesaro tiferà per il "pesarese di fatto" Pecco Francesco Bagnaia nell'ultima decisiva gara della MotoGp in terra spagnola: sarà allestito un maxi schermo per seguire in diretta la gara, proprio a finaco del maxi casco di valentino Rossi. Il centauro piemntose ha infatti un soldio legame con Pesaro, dove vive dal 2013 dopo aver conosciuto il mndo del mtomondiale nell'Academy proprio di Valentino Rossi.

«Pesaro 2024 - Capitale italiana della cultura e Terra di Piloti e Motori - annuncia il sindaco Matteo Ricci - insieme a VR46 Riders Academy, Fisiogym e Pecco Fan Club, “accendono” un grande maxischermo per godere insieme dell’ultima sfida di MotoGP 2022. Appuntamento per domenica 6 novembre alle ore 14 in piazza D'Annunzio a Pesaro. Gas a martello!».

Gemellaggio tra Chivasso e Tavullia

Tavullia e Chivasso tifano Pecco Bagnaia. La sindaca di Tavullia Francesca Paolucci domenica andrà a Chivasso (nella città metropolitana di Torino) per partecipare all’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale, in collaborazione con il Pecco Fans Club ed assistere al Gran Premio di Valencia sul maxischermo allestito in piazza d’Armi. Una sorta di gemellaggio tra la città natale del 25enne pilota italiano e quella che l’ha "adottato" da quando è entrato nella grande famiglia della VR46. Insieme al “collega” piemontese Claudio Castello la sindaca Paolucci sarà in prima fila a seguire l’emozionante gara che, dopo il titolo in Moto2 del 2018, potrebbe assegnare a Pecco il titolo di campione del mondo della MotoGp.

“Tavullia è una vera e propria terra di campioni – premette la sindaca di Tavullia Francesca Paolucci – In un piccolo fazzoletto di territorio come il nostro vivono e si allenano i piloti più forti d’Italia e tra questi tre campioni del mondo. Due campioni ‘autoctoni’ come Valentino Rossi e Franco Morbidelli ed un talento che, grazie alla VR46, abbiamo prima conosciuto e poi, praticamente, adottato. Pecco, così come gli altri piloti della VR46, ha sempre partecipato con entusiasmo alle iniziative promosse dall’amministrazione comunale e penso, in primis, a Tavullia in Moto.

I team manager

Il team manager di Quartararo Massimo Meregalli (Yamaha) trepida: “Ho sperato che Fabio potesse entrare in prima fila. Ma la seconda va bene, abbiamo fatto un buon lavoro. La gara di domani? Non penso ci sia rimasto molto per domani, ma ci proveremo”. Replica Davide Tardozzi (Ducati): “E’ tutto il weekend fin qui che Pecco non è stato primo, secondo o terzo. Non è crisi. Pecco è sotto pressione ed è normale. Ma siamo ragionevolmente tranquilli perché ha la velocità di poter fare bene. Fabio ha un altro atteggiamento, sa che deve attaccare. A volte difendere è più facile che attaccare. Forse Pecco non avrà la possibilità di vincere la gara, ma la cosa importante è portare a casa il Mondiale”.

Risultati Qualifiche Gran Premio di Valencia:

1. J. MARTIN (Spa-Ducati) 1:29.621

2. M. MARQUEZ (Spa-Honda) +0.205

3. J. MILLER (Aus-Ducati) +0.213

4. F. QUARTARARO (Fra-Yamaha) +0.279

5. A. RINS (Spa-Suzuki) +0.319

6. M. VIÑALES (Spa-Aprilia) +0.334

7. B. BINDER (Saf-Ktm) +0.418

8. F. BAGNAIA (Ducati) +0.428

9. J. ZARCO (Fra-Ducati) +0.481

10. A. ESPARGARO (Spa-Aprilia) +0.503

La classifica del Mondiale:

1. Francesco Bagnaia (Ducati) 258 punti

2. Fabio Quartararo (Yamaha) 235

3. Aleix Espargaro (Aprilia) 212

4. Enea Bastianini (Ducati) 211