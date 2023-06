Jasmin Repesa esce dal contratto. La Vuelle subito a caccia del nuovo coach: in pole c'è Banchi

PESARO - In molti erano scettici sul proseguimento del rapporto, qualcuno ci credeva. Ecco la secisione con Carpegna Prosciutto e coach Jasmin Repesa che hannop deciso di separarsi. Il tecnico ha esercitato l'opzione di uscita - in scadenza il 31 maggio 2023 - dal contratto triennale che aveva sottoscritto l'estate scorsa con la Vuelle e pertanti non sarà sulla panchina biancorossa nella stagione A 2023-24.

Questione di minuti e in città è già partita la caccia al successore: secondo alcune fonti, uno dei principali candidati a sostituire Repesa potrebbe essere Luca Banchi. Il tecnico della Lettonia ha infatti concluso il suo rapporto col SIG Strasburgo - il cui nuovo allenatore, quasi per uno strano scherzo del destino, è Massimo Cancellieri, ex-Limoges e vice proprio di Banchi per due stagioni quando era al timone dell'Olimpia Milano - e sarebbe pronto al rientro in Italia.