Esonerato coach Perego: Carpegna Prosciutto, il nuovo timoniere è Giancarlo Sacco

PESARO - Dieci partite, dieci sconftitte. Destino segnato quello di coach Perego e pochi minuti dopo le 13 è arrivato il comunica ufficiale relativamente all'esonero del coach della Victoria Libertas. Questa la nota della società: "Con rammarico, la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica la fine del rapporto di collaborazione con Federico Perego. Venute meno le prospettive del progetto ipotizzato la scorsa estate, la società, con dispiacere, ha assunto la decisione di separarsi dal Coach, al quale riconosce grande professionalità e dedizione al lavoro.

LEGGI ANCHE:

Vuelle, crisi totale: 10 partite, 10 sconfitte. Destino segnato e a Pesaro esplode la rabbia

Costa e la Vuelle ancora a quota 0: «Ci salveremo solo restando tutti uniti»

La Vuelle augura a Perego le migliori fortune personali e professionali per il futuro. Perego sarà sostituito da Giancarlo Sacco, che nel pomeriggio di oggi dirigerà il primo allenamento. Pesarese, classe 1957, Sacco, oltre a numerose altre squadre, ha già allenato Pesaro negli anni 80 e 90. Nel 1985, con la Scavolini, ha conquistato la Coppa Italia. Nella stessa stagione è stato nominato allenatore dell’anno. Ha inoltre raggiunto 2 finali scudetto, ulteriori due finali di Coppa Italia e 2 finali in competizioni europee. E’ stato allenatore della selezione europea nel 1991 e coach in due All Star Game. A livello giovanile ha vinto 4 delle 10 finali conquistate.

Sacco sarà presentato sabato prossimo, 7 dicembre, alle 10 presso la sala stampa della Vitrifrigo Arena.

Ultimo aggiornamento: 13:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA