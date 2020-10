PESARO - Appuntamento alle 20,30 alla Vitrifrigo Arena ma per non più di 200 tifosi. Scoglio-Covid e Carpegna Prosciutto che giocherà contro la Dolomiti Energia Trento davanti a pochi intimi. Ma per la Vuelle c'è la grande occasione di bissare il clamoroso exploit di Venezia anche se bisognerà ovviamente fare i conti con la sete di riscatto della squadra trentina che chiude la classifica senza neanche una vittoria all'attivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA