PESARO Ultimo impegno di stagione regolare per la Carpegna Prosciutto oggi alle 18 (diretta on line su Eleven Sports, televisiva per chi ha il pacchetto Sky su Eurosport 1 e radiofonica sulle frequenze di Radio Incontro Pesaro e Radio Esmeralda Fano) che ospita alla Vitrifrigo Arena Tortona. I ragazzi di coach Jasmin Repesa saranno costretti a vincere contro la Bertram e a sperare nella sconfitta di Brescia a Scafati per poter accedere ai play off.



La presentazione



Intanto il vice allenatore della Carpegna Prosciutto Bruno Savignani in merito ai prossimi avversari dice: «Siamo attesi da una avversaria tosta che durante tutta la stagione dopo Milano e Bologna è la formazione che ha avuto più continuità di tutti e lo si nota dal terzo posto in classifica avuto per tutta la stagione. Tortona è una formazione ordinata che gioca molto di sistema e quindi dovremo essere pronti e concentrati, ma soprattutto bisognerà avere la giusta cattiveria agonistica per affrontare una partita del genere». Poi coach Savignani continua: «Questa gara è importante per i nostri avversari per garantirsi matematicamente il terzo posto, ma lo è altrettanto per noi che fino in fondo ci crediamo e lotteremo con tutte le nostre forze per raggiungere i playoff. Dovremo essere bravi soprattutto dal punto di vista mentale, cercando di non essere ansiosi e di non avere quella fretta che poi magari ti porta a sbagliare. Abbiamo preparato bene la partita curando tutti i dettagli necessari per mettere in difficoltà Tortona. I nostri prossimi avversari sono molto attrezzati ed equilibrati e quindi dovremo essere bravi a livello di squadra e non solo dal punto di vista individuale, in modo da creare difficoltà alla Bertram e dovremo anche crescere durante la partita e riuscire a portare a casa una sfida difficile. Come sempre il pubblico in casa deve essere una componente fondamentale. Spero sia così e che i nostri tifosi rispondano in vista di questa gara e ci diano una grossa mano per fare la nostra parte. Speriamo che facendo il nostro dovere sia sufficiente per andare ai playoff e poi alla fine della giornata vedremo se saremo premiati o meno. Però ripeto è fondamentale fare la nostra parte». La biglietteria della Vitrifrigo Arena aprirà alle ore 16 e per l’occasione ci saranno disponibili anche i tagliandi di gradinata.



Gli avversari



Intanto il vice allenatore della Bertram Tortona Massimo Galli, in merito alla Carpegna Prosciutto sul sito della sua società ha detto. «Andiamo a giocare alla Vitrifrigo Arena contro una squadra che deve vincere per provare a entrare nei playoff. Pesaro è guidata da Jasmin Repesa, un allenatore che non ha bisogno di presentazioni e che ha vinto dieci campionati e diverse coppe in tre campionati diversi. La regia è completamente italiana con Moretti e Tambone reduci da una ottima stagione, che assicurano la guida della squadra pur avendo caratteristiche diverse. Accanto a loro agisce Abdur-Rahkman, una delle rivelazioni del campionato. Il reparto esterni si completa con Visconti, un ottimo tiratore e Delfino icona del basket argentino e mondiale, mentre Charalampopoulos da 3 e 4 garantisce varietà di soluzioni sia vicino che lontano da canestro. Cheatham è pericolosissimo nel tiro da 3 e Daye che ho allenato con piacere a Venezia è un go-to-guy. Kravic e Totè garantiscono solidità in difesa e un buon contributo offensivo».



Le curiosità



Quella odierna sarà la sfida numero quattro tra le due formazioni e nel computo delle vittorie totali conduce la formazione piemontese per 2 a 1. Tortona non avrà lo statunitense Demonte Harper out a causa del riacutizzarsi di un problema al ginocchio.