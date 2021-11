Carpegna Prosciutto, tanta voglia di risalire: Doron Lamb rinforzo per la squadra di Banchi

PESARO - Rinforzo per la Vuelle, tanta voglia di risalire dopo l'exploit di Cremona. La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica di aver sottoscritto l’accordo con Doron Lamb, esterno di 193 cm nato il 6 novembre 1991 a New York.

Dopo due anni (2010-2012) di college a Kentucky, viene scelto al secondo giro del Draft NBA dai Milwaukee Bucks con cui nel 2012/2013 è impegnato in NBA. Nella stagione successiva è ancora in NBA, stavolta con Orlando Magic. Nel 2014/2015 scende in campo in G-League, prima con i Texas Legends e poi con i Westchester Knicks mentre per il 2015/2016 si sposta in Montenegro difendendo i colori del Buducnost partecipando anche alla EuroCup. Nella stessa stagione lo attende poi l’esperienza in Francia con la maglia del Nanterre.

Nel 2016/2017 torna negli Stati Uniti dove in G-League veste per la seconda volta la canotta di Westchester; l’annata seguente lo vede in Grecia con il Lavrio B.C. conquistandosi la riconferma anche per il 2018/2019, annata che conclude con il terzo posto nella classifica dei migliori realizzatori del campionato ellenico.

Per il 2019/2020 si sposta in Turchia dove torna a disputare una competizione europea prendendo parte alla EuroCup insieme al Darussafaka. Arriva a Pesaro – dove vestirà la canotta numero 20 – al termine dell’esperienza nel massimo campionato polacco con la maglia dello Start Lublino.

