Carpegna Prosciutto stasera contro Napoli: la prima vittoria in casa non può essere più rinviata

PESARO - Appuntamenti speciali e significati speciali: la sfida di stasera (palla a due alla Vitrifrigo Arena alle ore 20,30) è uno di questi. Motivo semplicissimo: dimostrare che quello di Milano non è stato un exploit isolato ma un passo avanti (enorme) della squadra. Già questo sarebbe un motivo più che valido per stringere i denti e affrontare Napoli con grande slancio, se poi aggiugiamo che la Carpegna Prosciutto deve - imperativo - centrare la prima vittoria davanti al pubblico amico di questa stagione ecco un quadro così chiaro che più chiaro non si può. Ma occhio perchè Napoli in questo primo scorcio di stagione ha iscritto a referto tre vittorie e due sconfitte.