Carpegna Prosciutto senza guizzi: Varese avanti di 12 punti a metà partita

PESARO - Tanta voglia di cancellare la brutta prova di Cremona, tanta voglia di tornare alla vittoria. Ma la Carpegna Prosciutto (palla a due alle ore 17) se la dovrà vedere, è vero, con l'ultima in classifica ma anche con una squadra - Varese - che ha tanta fame di punti. Non può permettersi distrazioni la formazione lombarda ma Pesaro dopo la grande avventura in Coppa Italia e il brutto stop di Cremona vuol tornare a raccogliere applausi, punti e vittorie.

OPENJOB METIS - CARPEGNA PROSCIUTTO

Ma il primo quarto è tutt'altro che brillante per Pesaro che in attacco perde palloni a ripetizione mentre in difesa Varese trova gli spazi e ne approfitta segnando cinque triple su sette tentativi (due in fila di Scola) con il tabellone che dopo i primi 10' di gioco dice 26-18 per i padroni di casa.

Chi si aspetta una reazione nel secondo quarto però rimane deluso: Varese controlla la partita, ha più soluzioni e uno Scola in vena, il margine si allarga con Pesaro che fatica a trovare ritmo in difesa e giocate vincenti in attacco con il risultati che all'intervallo lungo vede i lombardi avanti 40-28.

