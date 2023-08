PESARO Continuano gli arrivi dei nuovi e vecchi giocatori in casa Carpegna Prosciutto. Ieri per quanto riguarda i nuovi stranieri è stata la volta del lungo tedesco Gavin Schilling, mentre oggi arriveranno a Pesaro l’ala Trevon Bluiett, la guardia Scott Bamforth e il playmaker Ray McCallum. Intanto domani pomeriggio prima della partenza per il ritiro di Carpegna ci sarà anche un momento di incontro e di saluto tra giocatori e tifosi. A tal proposito nella giornata odierna la società ne darà comunicazione sui suoi canali social.



Il settore giovanile



Definiti anche i nuovi incarichi per quanto riguarda il settore giovanile della società biancorossa. Coach Giovanni Luminati rimarrà l’allenatore dell’Under 19, dopo la promozione nello staff della prima squadra. Mattia Costa è invece il nuovo Responsabile del settore giovanile della Vuelle, oltre ad essere anche l’allenatore dell’Under 17 e 15. Manuel Bertoni arrivato in questa annata nel settore giovanile biancorosso e proveniente da Senigallia, sarà assistente allenatore sia degli Under 19 che degli Under 17, oltre a guidare la formazione che giocherà in serie D, che vedrà protagoniste le annate 2006-2007. Alfredo Iannetti e Edoardo Santinelli sono gli assistenti dell’Under 15, mentre Davide Tamburini sarà il preparatore atletico dell’Under 19 e Stefano Lavanna lavorerà dal punto di vista fisico con Under 17 e Under 15.

Matteo Aluigi che in alcune occasioni ha dato una mano anche in prima squadra è il fisioterapista, mentre Alfredo Iannetti, Stefano Tonti e Giuseppe Tartaro saranno gli accompagnatori di Under 19, 17 e 15. Il settore giovanile della Vuelle ha portato in città anche alcuni giovani di belle speranze come per esempio Francesco Stazi (2006) proveniente da Fabriano, Pietro Reginato (2007) da Vicenza, Riccardo Leonardi (2009) da Viterbo e Brehima Fainke (2005) che giocherà con l’Under 19 sarà anche nei dodici con la prima squadra. Intanto dal 4 al 15 settembre torna la manifestazione dedicata a tutti i bambini e anche a chi fosse interessato ad avvicinarsi al Minibasket denominata VL Summer League 2023 e si svolgerà al campetto di San Carlo (via Turati), alla palestra Celletta (via del Novecento) e alla palestra Pirandello (via Nanterre).

L’evento è aperto a tutti gli interessati delle annate 2012, 2013, 2014 e 2015 e prevede una prima settimana di Training Camp e successivamente un Torneo. Saranno presenti gli allenatori della VL e dei Bees, mentre i giocatori della Carpegna Prosciutto interagiranno con i mini atleti con foto e autografi. Il costo dell’iscrizione è di 10 euro più la t-shirt della manifestazione, info e iscrizioni 346-3823337 o 328-6891975.



Il lutto



La Vuelle si stringe «con affetto alla famiglia Zorzi per la scomparsa di Tonino, Coach della Scavolini nella stagione 1996/1997». Nel frattempo stamane l’Italia di coach Pozzecco affronta a Shenzhen in Cina alle ore 9 italiane il Brasile, mentre domani alle 11.30 sempre ora italiana i ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco affronteranno la Nuova Zelanda nell’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato Mondiale, che per gli Azzurri prenderà il via il 25 agosto a Manila contro l’Angola.