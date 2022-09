GRADARA Presentata ufficialmente ieri a villa Matarazzo a sponsor, tifosi e autorità la Carpegna Prosciutto 2022-2023, che dal 2 ottobre a Trieste alle ore 19 inizierà il suo campionato. Il Sindaco di Pesaro Matteo Ricci Ad aprire la serata è stato il primo cittadino di Pesaro Matteo Ricci che ha detto: «Ringrazio Arianna Ranocchi per averci ospitato in questo bellissimo luogo e grazie anche a tutti coloro che consentono quest’anno alla città di sognare anche attraverso il basket e quindi un ringraziamento speciale va ad Andrea Beretta, alla sua azienda che è una delle più importanti dell’agroalimentare italiano che ha confermato con il suo impegno l’aspirazione di Pesaro di essere al top del basket italiano».

«Grazie anche alle aziende del Consorzio, al presidente Arceci e alla società - ha continuato Ricci - che in questi anni hanno fatto un passo alla volta ma nella direzione giusta. Ovviamente sono contento del ritorno di coach Repesa visto che ci siamo tolti delle belle soddisfazioni, così come successo anche nella passata stagione. Lo scorso anno abbiamo visto che cosa vuol dire ottenere dei risultati che creino entusiasmo e questo ha riportato Pesaro all’attenzione del basket nazionale. Non è un caso che abbiamo convinto il presidente della Fip Petrucci a fare proprio nella nostra città il centro federale del basket. Vogliamo rimanere una delle capitali italiane del basket e vogliamo riportare a Pesaro anche il grande basket internazionale. Così abbiamo candidato da mesi la nostra città a ospitare manifestazioni internazionali di basket e speriamo nei prossimi giorni di avere finalmente alcune conferme. C’è grande attesa e abbiamo anche aspettative. Lo scorso anno si sono centrati i play off all’ultima giornata e in questa stagione dobbiamo arrivarci un poco prima, ed è un obiettivo alla nostra portata».

Costa: «La squadra darà soddisfazioni»

Il presidente della Vuelle Ario Costa Poi ha preso la parola il presidente della Victoria Libertas Ario Costa, che dopo i ringraziamenti di rito ha detto. "Parlare dopo il sindaco diventa difficile perché ha praticamente già detto tutto. Di solito questo è un periodo dell’anno in cui tutti siamo propositivi e abbiamo obiettivi e per la prima volta anche io mi sento di dire questo. Credo che abbiamo costruito una squadra che possa regalarci qualche soddisfazione. Grazie al coach che è di nuovo tra di noi e a tutti i giocatori che erano già presenti ed ai nuovi. Siamo ansiosi di cominciare, manca poco e credo che piano piano avremo una squadra competitiva. Quindi buona stagione a tutti e vi aspettiamo tutti al palas».

Arceci: «Grazie ai consorziati»

Il presidente del Consorzio Pesaro Basket Franco Arceci Successivamente è stata la volta di Franco Arceci che ormai da qualche mese è il nuovo presidente del Consorzio. «Ringrazio tutti i consorziati e la famiglia Beretta per l’affetto e il sostegno economico che hanno garantito alla Vuelle per questa stagione. In città il morale è alto perché il precampionato è stato di alto livello e quindi staff tecnico e giocatori hanno dimostrato che si può disputare un buon campionato. Inoltre abbiamo la cabala a nostro favore, visto che lo scorso anno ricordo che facemmo ugualmente la presentazione a Villa Matarazzo e poi abbiamo raggiunto i play off, quindi la cabala può giocare a nostro favore e i play off sono uno degli obiettivi che dobbiamo proporci di raggiungere anche in questo anno. La città è molto contenta del ritorno di coach Repesa e dei giocatori. Lo scorso anno abbiamo vinto una battaglia che era quella di ricreare l’affetto tra squadra e città. Per questa stagione invece l’obiettivo è quello di riempire il palas, perché un palazzo pieno riesce a dare non solo sostegno economico, ma anche alla squadra e alla società una spinta per fare meglio. A mio avviso ci sono tutti i presupposti perché questa possa essere una stagione entusiasmante per tutti»