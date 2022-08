Vuelle, ecco la campagna abbonamenti. E c'è più di una novità

PESARO - "Io VL" è lo slogan della campagna abbonamenti 2022-2023 della Carpegna Prosciutto, presentata ieri nella sala Rossa del Comune di Pesaro. Rispetto alla passata stagione non ci sarà la possibilità di abbonarsi in gradinata e come prezzi si va dai 120 euro ai 1500 per seguire le quindici partite casalinghe della Carpegna Prosciutto. Come sempre sono state riconfermate anche alcune promozioni.

Dando uno sguardo a tutti i settori in vendita, chi vorrà abbonarsi in curva K2 pagherà 120 euro e ridotto 70. Curva K1 e K3 150 euro, ridotto 90. Tribuna Spicchi (N1,N7,L2,L8) 250 euro, 150 ridotto. Tribunale Laterale (N2, N6, L3, L4, L6, L7) 350 euro, ridotto 150. Tribuna Centralissima (L5) 400 euro, ridotto 150. Parterre Club Tonucci (A1) 240 euro, ridotto 120. Parterre Fan Zone (A2-A3) 240 euro, ridotto 120. Parterre 600 euro, ridotto 300. Poltroncine Vip che comprendono anche parcheggio riservato ed accesso alla hospitality 1500 euro. Venendo alle promozioni la Family prevede uno sconto del 10 % per ogni membro del nucleo familiare, previa esibizione stato di famiglia. Ma chi vuole risparmiare può scegliere anche l’opzione Porta Un Amico, visto che tutti i vecchi abbonati se porteranno un nuovo abbonato usufruiranno del 10 % di sconto, che chiaramente verrà applicato anche a chi si abbona per la prima volta alla stagione della Vuelle.

Poi c’è l’opzione Fan Zone, che prevede per tutti gli iscritti uno sconto del 50 % sul prezzo intero o ridotto a seconda dell’età. L’ingresso alla Fan Zone è riservato agli under 8 (7 anni compreso) che entrano gratuitamente solo se accompagnati da almeno un adulto, ma che non hanno diritto al posto. I ragazzi di età tra gli 8 e i 18 anni (compreso) possono usufruire dell’ingresso a tariffa ridotta (a cui applicare la promo Fan Zone del 50 %), mentre per i genitori che accompagnano uno o più ragazzi fino a 14 anni l’ingresso è a tariffa intera e si applica la promo Fan Zone. Per coloro che erano abbonati nella stagione 2019-2020 la prelazione sarà dal 29 agosto al 3 settembre, mentre chi era abbonato nella stagione 2021-2022 può esercitare il diritto di prelazione dal 5 al 10 settembre. Dal 12 inizierà la vendita libera. Sarà possibile acquistare gli abbonamenti on line sul sito vivaticket h24, ma anche da Prodi Sport dal lunedì al sabato in orario 9-12:30 e 16-20, oppure allo Spazio Conad dal lunedì alla domenica dalle 15 alle 20.

Alla presentazione oltre ai i dirigenti della Vuelle, erano presenti anche il presidente dell’Italservice Calcio a 5 e ora sponsor del Loreto Basket Lorenzo Pizza, accompagnato da mister Fulvio Colini e dal presidente del Loreto Rodolfo Baldelli. A tal proposito il presidente del Consorzio Pesaro Basket Franco Arceci ha detto. "Trovo che l’entusiasmo è il valore più importante di cui può disporre una società sportiva, perché attira anche gli sponsor e nuovi consorziati. Ringrazio Pizza per la sua presenza e tutti sappiamo il suo entusiasmo per lo sport, anche se purtroppo non è scattata quella scintilla che tutti noi pensavamo per un progetto più ambizioso per questa stagione, ma io non dispero che questa scintilla possa scattare durante il campionato. Sono contento che Pizza abbia fatto la sua proposta economica, che io ritengo preveda anche la sua entrata nel Consorzio e sarebbe il ventottesimo consorziato e mi auguro che con Lorenzo si possa creare un rapporto che tenga conto di quelle che possono essere le esigenze della squadra nella prossima stagione. Comunque spero che il progetto che prevedeva di cedere una parte di quote del Consorzio, possa rimanere in piedi sia con Pizza che con altri imprenditori".