Carpegna Prosciutto contro Scafati per rompere il ghiaccio davanti ai propri tifosi (18.30)

PESARO - Rompere il ghiaccio in casa, cancellare quello zero e al tempo stesso bissare la vittoria di Brindisi che portato entusiasmo in tutto l'ambiente. Ecco gli ingredienti che caratterizza no la sfida di oggi della Vuelle contro Scafati (palla a due alle ore 18,30) con i ragazzi di Buscaglia decisi a regalare una gioia ai loro tifosi. Ma occhio ai campani squadra di tutto rispetto con giocatori di esperienza. Bastano due nomi per dire tutto: Alessandro Gentile e David Logan.

Leggi gli aggiornamenti in diretta su Carpegna Prosciutto Pesaro - Ginova Scafati live