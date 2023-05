Carpegna Prosciutto, tanta voglia di stupire contro Milano: il via alle 20,30

PESARO - E chi se l'aspettava gara-4 tra la Vuelle e l'Olimpia? Dopo le due sfide in terra milanese, nessuno. E invece la squadra di Repesa davanti al pubblico amico si è imposta in rimonta in gara-tre ed ecco allora che stasera (palla a due alle ore 20,30) si rinnova la sfida con il popolo biancorosso che sogna il bis. Non sarà facile perchèha un roster infinito e perchè alla luce anche di quanto successo giovedì proverà a chiudere la serie ma dall'altra parte Tambone e c. hanno voglia di stupire ancora.