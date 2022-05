Carpegna Prosciutto, serve una vittoria per far slittare l'inizio delle vacanze

PESARO - Per non uscire dalla serie, per non andare in vacanza. Ma soprattutto per regalare una grande gioia alla tifoseria. Appuntamento questa sera alle 20,45 alla Vitrifrigo Arena per gara-tre dei quarti di finale dei playoff dopo che la Segafredo si è aggiudicata davanti al pubblico amico le prime due sfide. Ma i ragazzi di Banchi ci vogliono provare, sono pronti a dare tutto affinchè questa stagione che di momenti esaltanti soprattutto quando le cose sembravano complicarsi non finisce questa sera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA