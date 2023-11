Carpegna Prosciutto, niente scherzi: Treviso deve rimanere a quota zero

PESARO - Dato che il ghiaccio al PalaVitri è stato rotto, allora bisogna insistere. Lo chiede il popolo biancorosso, lo chiede la classifica e lo chiede anche lo status di Treviso che su otto partite ne ha perse altrettante dividendo a quota zero l'ultimo posto in classifica con Brindisi.

Guai pensare che quello di oggi (palla a due alle ore 19) è un impegno facile, guai pensare che basterà fare bene solo alcune cose per domare i veneti: lo hanno detto cento volte in settimana coach e dirigenti, l'obiettivo della Carpegna Prosciutto è quello di centrare la quarta vittoria in campionato e fare un altro importante passo in avanti in classifica generale. Concetto chiaro ma adesso da mettere in pratica.